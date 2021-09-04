Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин

Группа женщин попыталась провести в субботу в Кабуле акцию протеста против ущемления их прав движением "Талибан" (запрещено в РФ), но подверглась нападению слезоточивым газом возле президентского дворца, сообщает местный телеканал Tolo News.

"Марши к президентскому дворцу были запрещены. Это умышленная попытка создать проблемы", - отреагировали на событие талибские информационные ресурсы.

Женщины в Кабуле уже не первый раз пытаются провести акцию протеста, требуя защиты своих прав и представительства в новом афганском правительстве. В пятницу афганки также пытались организовать протест, призывая талибов утвердить их право на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана.

Ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Они смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но в качестве помощниц, передает ТАСС.