Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусной инфекцией нарушается работа почек. К такому мнению пришли американские ученые.

Из наблюдений, основанных на анонимных медицинских записях, следует, что SARS-CoV-2 наносит серьезный удар по почкам. В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после COVID-19, пишет The New York Times.

Ученые отмечают, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Но такие инфекции, как SARS-CoV-2, могут привести к более серьезным проблемам с почками или к хроническому заболеванию. Так, выяснилось, что у 4757 выживших после COVID-19 произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года, что эквивалентно старению органа на 30 лет.

В то же время ученые не выяснили, почему именно почки сильно страдают при коронавирусной инфекции. Одно из предположений - этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме.

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