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Рубрика: Общество

Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
У переболевших коронавирусной инфекцией нарушается работа почек. К такому мнению пришли американские ученые.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Из наблюдений, основанных на анонимных медицинских записях, следует, что SARS-CoV-2 наносит серьезный удар по почкам. В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после COVID-19, пишет The New York Times.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Ученые отмечают, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Но такие инфекции, как SARS-CoV-2, могут привести к более серьезным проблемам с почками или к хроническому заболеванию. Так, выяснилось, что у 4757 выживших после COVID-19 произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года, что эквивалентно старению органа на 30 лет.

В то же время ученые не выяснили, почему именно почки сильно страдают при коронавирусной инфекции. Одно из предположений - этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме.

Ранее врач федерального научно-клинического центра ФМБА России Туйаара Санникова рассказала "Российской газете", что, в частности, на основе всех классов иммуноглобулинов разрабатывают медикаменты, способные бороться с различными болезнями и укреплять иммунитет. Например, в России официально одобрен препарат направленного действия "КОВИД-глобулин" - первое в мире зарегистрированное средство на базе иммуноглобулинов из плазмы крови для лечения COVID-19. Внутривенные иммуноглобулины, введенные пациенту, помогают бороться с болезнями в направлениях гематологии и онкогематологии, хирургии и травматологии, педиатрии, гинекологии, терапии.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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