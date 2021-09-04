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Рубрика: В мире

В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7

Фото: AFP/Diego OPATOWSKI Фото: AFP/Diego OPATOWSKI
Фото: AFP/Diego OPATOWSKI

Число пострадавших в результате теракта в супермаркете новозеландского Окленда, произошедшего в пятницу, выросло до семи человек. Эти данные в субботу озвучила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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По ее словам, трое раненых находятся в больнице в критическом состоянии. "Остальные прошли курс лечения и сейчас выздоравливают дома", - цитирует ТАСС премьер-министра. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Ардерн также рассказала, что напавший с ножом мужчина в июле был освобожден из тюрьмы, где провел три года за попытку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Тогда же за ним было установлено круглосуточное наблюдение, согласованное лично премьер-министром страны. "Мы использовали все доступные инструменты для защиты от этого человека, все законные способы", - рассказала она.

Ранее Ардерн заявляла, что нападавший был известным в стране членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Он был убит полицейскими при задержании. Власти назвали нападение, произошедшее в субботу, террористическим актом.

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