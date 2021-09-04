В ПФР объяснили, как проверить правильность учета стажа

Россияне могут проверить корректность учета профессионального стажа с помощью справки "О назначенных пенсиях и социальных выплатах". Получить ее можно как при личном обращении в органы Пенсионного фонда России, так и в режиме онлайн в личном кабинете на сайте ведомства, напомнили в отделении ПФР по Республике Карелия.

"На первом листе справки указаны сведения о виде назначенной пенсии на дату формирования справки, размер пенсии без фиксированной выплаты, также указана сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав, сведения об установленной фиксированной выплате, ее размер и размер с учетом повышения. Здесь же указан суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии", - пояснили в ПФР.

В справке также указаны подробные сведения, на основании которых ПФР назначил страховую пенсию - периоды работы и иной деятельности, вид стажа и территориальные условия труда (Крайний Север, местность, приравненная к Крайнему Северу).

"Проверив их, можно убедиться, что все периоды вашей работы учтены в пенсионном деле. Здесь можно найти не только работу, но и учебу, службу в армии, периоды получения пособия по безработице и многие другие периоды деятельности. У каждого пенсионера они будут разные", - уточнили в Пенсионном фонде.

Кроме того, в документе отмечен общий стаж - продолжительность всех периодов работы и иной деятельности.

Если в полученной справке человек не найдет какой-то период работы или иной деятельности, можно обратиться с заявлением в ПФР. После предоставления необходимых документов эти периоды также включат в стаж.

Ранее в ПФР рассказали, что россияне, имеющие большой страховой стаж (для мужчин - не менее 42 лет, для женщин - не менее 37 лет), имеют право на досрочную пенсию. В этих случаях пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)".

При этом так называемые нестраховые периоды - уход за детьми до полутора, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие - не включаются в стаж, дающий право на досрочную пенсию.