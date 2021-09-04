Время в пути от Москвы до Екатеринбурга по М-12 сократится двое

Доехать по трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга можно будет за 17 часов вместо 35 часов, сообщили в госкомпании "Автодор".

В рамках нового маршрута от Казани от Екатеринбурга планируется капитальный ремонт 72 км дороги Р-242 от Ачита до Екатеринбурга, которую называют Пермским трактом. После реконструкции этот отрезок будет бесплатным.

Участок нового строительства Дюртюли - Ачит протяженностью 274 км будет платным. Также планируется проложить 810 километров скоростной платной трассы М-12 от Москвы до Казани.

По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, для строительства планируется привлекать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, дорожную инфраструктуру, а также съезды и выезды на трассу Москва - Казань - Екатеринбург на территории Свердловской области необходимо построить максимально комфортными для людей.

Преимущества, которые получит Свердловская область от запуска движения по новому маршруту, обсудили на расширенном заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". В нем приняли участие Вячеслав Петушенко, Евгений Куйвашев, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.