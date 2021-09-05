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05.09.2021 02:15
Рубрика: Digital

Основатель Telegram Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основатель Telegram Павел Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью. "К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами или роликами", - подчеркнул он.
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По мнению Дурова, надо уметь отличить вымысел от реальности, а мозг стоит питать "настоящей информацией". Тогда разум будет обрабатывать эти данные и предлагать неожиданные решения.

Пока же реальность такова, что люди предпочитают развлечения - смотрят ролики и сериалы. А это бесполезный контент. При этом мозг человека устроен так, что не может отличить факты от вымысла, поэтому человек размышляет над несуществующими проблемами.

"Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

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