Эксперт прогнозирует существенный рост биткоина до конца года

До конца года биткоин может подняться до 73-75 тысяч долларов, обновив исторический максимум, считает резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

В мае криптовалюта резко упала в цене, на какое-то время зафиксировавшись близ отметки в 30 тысяч долларов. К концу августа был пройден порог в 50 тысяч, сейчас биткоин торгуется чуть ниже этой отметки. По мнению Назирова, сигналом для продолжения роста является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит биткоину идти дальше своих максимумов. На данный момент самая высокая цена за единицу криптовалюты была зафиксирована на уровне 65 тысяч долларов.

"Уже в этом году стоимость криптовалюты сможет достигнуть 73-75 тысяч долларов. Необходимо отметить, что сентябрь открылся ценой выше 45 тысяч долларов, что говорит о преимущественном интересе покупателя",-сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Положительно на курсе может сказаться и перспектива принятия биткоина в латиноамериканских странах, где сейчас высокий интерес к нему со стороны крупных инвесторов. Еще одним фактором является рост американских технических индексов.

Ранее известный финансист Марк Мобиус дал советы, как надежнее всего защитить активы от инфляции.