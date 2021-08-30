Финансист дал совет, как защитить активы от инфляции

Для защиты активов от инфляции необходимо не менее 10% разместить в золоте, считает основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

В начале пандемии цены на драгоценные металлы достигли рекордных значений - тогда многие стремились инвестировать в самые безопасные активы, к которым традиционно относится и золото. На фоне восстановления экономики цены несколько снизились, но не вернулись к допандемийному уровню.

Мировые запасы золота достигли рекорда, но инвесторы стали больше интересоваться другими активами. За последний год держателей золота в мире стало на 8,5% меньше.

По мнению Мобиуса, сейчас самое время вложиться в физическое золото для защиты активов от инфляции. Для этой цели необходимо держать в золоте не менее 10% активов.

"Глобальная девальвация валют в следующем году будет весьма значительной, учитывая невероятное количество "напечатанной" денежной массы", - сказал финансист в беседе с Bloomberg.

Кстати, многие эксперты считают, что золото еще долго будет надежным способом сохранить и увеличить средства. Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил, почему предпочитает вкладывать деньги в золото, а не в биткоин.