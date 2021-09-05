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Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком

Текст: Евгения Думанская

Банковские карты с кешбэком за покупки становятся все более популярными, и злоумышленники начали этим пользоваться, рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Эксперт предупредил о новом способе мошенничества в социальных сетях

Он отметил, что мошенники звонят и сообщают о якобы накопленном кешбэке, а потом просят назвать цифры из смс от банка для оплаты комиссии или по другой причине. В результате они получают код, позволяющий авторизоваться для операций со счетом.

Лебедев предупредил, что звонки с предложением забрать кешбэк, скорее всего, поступают от мошенников, и называть собеседнику код из смс или другие данные нельзя.

"Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию", - сказал эксперт в беседе с радио "Sputnik".

Ранее стало известно, что в России участились случаи обмана с использованием МФО или услуг по оформлению займа. Схемы могут быть разными - от сайтов, берущих плату за "помощь" в получении микрозаймов, до перечисления микрозаймов на счета людям, которые даже не заходили в МФО.

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