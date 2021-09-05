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Рубрика: Экономика

Финансист назвал самые опасные способы инвестирования

Текст: Евгения Думанская

Самым невыгодным вариантом инвестирования являются финансовые пирамиды, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Фото: iStock
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Он отметил, что финансовая неграмотность - главный враг инвестора. Финансовую пирамиду ждет неизбежный крах, что обернется потерей средств. Причем, не важно, были ли вложены средства в одну организацию или в пять разных с равными рисками, итог будет плачевным.

"Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье", - сказал Тузов в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт добавил, что опасны любые инвестиции, которые выходят за рамки регуляции ЦБ РФ. Например, это прямые выдачи займов физическим или юридическим лицам, поскольку возможности по возврату средств ограничены, а разбираться с возможными проблемами придется самостоятельно - эта сфера не регулируется Центробанком.

Ранее основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. По его мнению, сейчас любые активы лучше, чем доллары, и ситуация не изменится в ближайшее время.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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