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05.09.2021 20:12
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин: Поддержку в виде разовых выплат получат 45 миллионов россиян

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
На следующей неделе начнутся назначенные президентом единовременные выплаты военным пенсионерами, военнослужащим и сотрудникам органов безопасности.
Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать ситуацию с выплатами под личным контролем. Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать ситуацию с выплатами под личным контролем.
Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать ситуацию с выплатами под личным контролем.

Правительство в кратчайшие сроки предприняло необходимые шаги, чтобы исполнить инициативу главы государства по поддержке отдельных категорий населения. Из-за превышения инфляции прогнозного уровня Владимир Путин предложил выплатить всем без исключения пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным, сотрудникам правоохранительных органов - по 15 тысяч.

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- Мы оперативно сделали все для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца, - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В течение 2 сентября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на свои банковские карты получили 30,2 миллиона пенсионеров на общую сумму 302 миллиарда рублей. "Случаев необоснованного возврата средств и сообщений об отказе в зачислении не зафиксировано", - подчеркнула она.

Граждане, которым пенсии приходят через "Почту России" и иные доставочные организации, начали получать деньги с пятницы. Это 12,5 миллиона граждан и 125 миллиардов рублей.

Теперь положенные средства начнут доводить до остальных категорий: по 10 тысяч военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и по 15 тысяч военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Для военных пенсионеров кабмин выделил более 21 миллиарда рублей, а деньги для военнослужащих и сотрудников органов безопасности, по словам Голиковой, министерство финансов уже перевело всем федеральным органам, в чьем ведении они находятся. Непосредственно выплаты начнутся на этой неделе.

Фото: РИА Новости
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- Для получения президентских выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно, - отметил еще раз премьер-министр. - Правительство приняло для этого все необходимые меры. Просьба держать эту работу под личным контролем. Все должно быть просто, удобно, для людей.

На заседании правительства обсудили и другие вопросы.

Продолжается выполнение президентской задачи по обновлению по стране парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Ранее кабинет министров уже выделил 15,3 миллиарда рублей для приобретения транспорта в 2021 году. В регионы поставят 4187 школьных автобусов и 1624 "скорых". "Появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удаленных районов. С его помощью школьникам будет удобнее добираться до места учебы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам", - подчеркнул Мишустин. Он утвердил распределение между регионами новой техники, а также постановил при заключении госконтрактов на закупку выплачивать аванс в размере 100 процентов, чтобы план на год был выполнен в полном объеме.

Для получения выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно

Кроме того, в связи с пандемией государство занялось созданием в стране санитарного щита. Два миллиарда рублей кабинет министров подготовил, чтобы в этом году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. "Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - отметил премьер-министр.

Для решения экологических задач Росприроднадзор получит от правительства около 1,5 миллиарда рублей. Деньги предназначены для обновления материально-технической базы ведомства. "Средства пойдут в том числе на приобретение новых передвижных лабораторий, оснащение их всем необходимым для работы. Это позволит усилить работу государственного экологического надзора и особенно контроль за объектами, которые негативно воздействуют на окружающую среду", - рассказал Михаил Мишустин. В кабмине рассчитывают, что качество экологического надзора вырастет, а органы надзора смогут быстрее реагировать на любые нештатные ситуации.

- Чтобы не подвергать риску безопасность жителей, важно тщательно контролировать экологическую ситуацию в субъектах Российской Федерации, проводить более качественные исследования, - заметил председатель правительства.

Между тем

Заявку на газ примут на "госуслугах"

Михаил Мишустин включил прием заявок на подключение к газу в список госуслуг, которые можно получить в электронном виде на едином портале. Поданное таким образом заявление будет автоматически направляться единому оператору газификации. По поручению президента до 2023 года в России планируется провести ускоренную догазификацию. Подведение газа к границам участков полностью возложено на оператора. По планам правительства к 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти более чем на 10 процентов и достичь 82,9 процента.

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