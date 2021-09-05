Оружие фестиваля: что привезли в Москву участники "Спасской башни"

Нынешний фестиваль собрал коллективы из 5 стран: Россия, Беларусь, Греция, Катар и Мексика. Из-за границы оружие привезли только братья-сябры: на вооружении Роты почетного караула вооруженных сил республики Беларусь 40 самозарядных карабинов Симонова, две генеральских шашки и одна солдатская шашка. Или, точнее, столько они взяли с собой в Москву.

Интересно, что мексиканская, греческая и катарская пехота вооружена практически одинаково. У себя дома они используют 7,62-мм немецкие автоматические винтовки G3 и 5,56-мм американские М-16. С небольшими различиями: мексиканцы предпочитают укороченную версию М-16: карабин М4. Плюс у них есть штурмовая винтовка собственной разработки с труднопроизносимым названием Xiuhcoatl. Греки, кроме американских и немецких (выпускают по лицензии) винтовок, используют наши АК-74, которыми вооружили десантников.

Но с собой оружие на фестиваль привезли только греки и катарцы. Интрига в том, что нынешнюю "Спасскую башню" можно вписать в фестивальную историю как самый мирный праздник. Катарские СКС и G-3 (55 и 18 штук соответственно), которые вы видите на Красной площади - не боевое оружие, а сценические реплики и муляжи. Они не стреляют. А мексиканцы обошлись даже без реплик.

Изначально у многих иностранных коллективов были планы привезти в Москву охолощенные версии боевых винтовок: то есть переделанные для стрельбы холостыми патронами. Организаторы попросили прислать документы на оружие. Ведь это только для зрителя все легко и просто: прилетала из-за границы рота почетного караула при полном параде и при штатном оружии, выступила, ну что тут сложного? Увы, но на языке закона это временный ввоз оружия на территорию РФ, который оформляется с соблюдением всех формальностей.

В итоге решили не заморачиваться.

Оружие в руках только у наших солдат: роты специального караула Президентского полка, у десантников и у Роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Все вооружены карабином СКС. Собственно, такой же карабин конструкции Сергея Симонова используют и катарская армия, но там другое исполнение ложи, стальные части хромированы и деактивирован штык (вглядитесь в фото). Интересно, что крепление штыка не срезано. То есть штык можно вернуть на положенное место.

А самые интересные ружья привезли греки. Их программа начинается с пантомимы, несколько человек изображают в замедленном темпе движения бегунов. А за ними 18 курсантов Исторического взвода Академии генерального штаба Греции, они устраивают исторические сцены-пантомимы. Выступают с деактивированными мушкетами Шарлевиль: пехотная версия образца 1777 года. В XVIII-XIX веках этот мушкет был невероятно популярен в Европе, и служил образцом для подражания во всем мире, включая и Российскую Империю. Стал "визитной карточкой" бойца эпохи Наполеоновских войн, а для греков это было оружие, с которым они добились независимости от Османской империи. В чем их активно поддерживали Франция и Россия.

Шарлевильский мушкет: ударно-кремниевый замок, в длину - 1,5 метра, вес - почти 4,5 кг, калибр - 17,5 мм. Понятие "скорострельность" в отношении кремневого ружье очень относительно, все зависело от степени подготовки стрелка. Самые смелые и умелые могли выпустить за минуту пару пуль. Относительно прицельно поразить врага удавалось с расстояния 300-400 шагов. На Красной площади греческие солдаты продемонстрировали мундиры разных эпох, начиная от формы образца 1828-1834 годов времен правления Иоанна Каподистрии. В этом году Греческая Республика празднует 200 лет с начала национально-освободительной революции.