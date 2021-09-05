Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой

39-летняя актриса театра и кино, певица и модель Анастасия Макеева госпитализирована. Об этом сообщил на ее странице в Instagram четвертый муж артистки Роман Мальков.

"В очередной раз была вызвана "скорая", в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!" - написал Мальков. Уточняя, что его супруга находится под капельницей.

"Что дальше, не известно! Только молиться за нее!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения!" - пишет мужчина. Укоряя телеведущего Малахова и угрожая подать на его шоу в суд. Поскольку СМИ, по словам Малькова, "продолжат травлю, тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию!" (подача - авторская)

"Не дай, Бог, с Настей, что-то случится!!!" - эмоционально подытожен пост.

В этом месте имеет смысл вспомнить разразившийся летом скандал, в ходе которого актриса ударила бывшую жену своего нынешнего мужа. Объясняя это срабатыванием инстинкта самосохранения.

Макеева известна по фильмам и сериалам "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Офицеры", "Черкизона", "Нюхач", по роли Бетси в "Анне Карениной" 2017-го.