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Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой

Новости
    05.09.2021, 16:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

39-летняя актриса театра и кино, певица и модель Анастасия Макеева госпитализирована. Об этом сообщил на ее странице в Instagram четвертый муж артистки Роман Мальков.

Фото: AP Photo
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"В очередной раз была вызвана "скорая", в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!" - написал Мальков. Уточняя, что его супруга находится под капельницей.

"Что дальше, не известно! Только молиться за нее!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения!" - пишет мужчина. Укоряя телеведущего Малахова и угрожая подать на его шоу в суд. Поскольку СМИ, по словам Малькова, "продолжат травлю, тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию!" (подача - авторская)

"Не дай, Бог, с Настей, что-то случится!!!" - эмоционально подытожен пост.

В этом месте имеет смысл вспомнить разразившийся летом скандал, в ходе которого актриса ударила бывшую жену своего нынешнего мужа. Объясняя это срабатыванием инстинкта самосохранения.

Макеева известна по фильмам и сериалам "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Офицеры", "Черкизона", "Нюхач", по роли Бетси в "Анне Карениной" 2017-го.

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