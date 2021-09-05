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05.09.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве

Текст: Владислав Куликов

Столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале об аварии в Москве: грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в районе дома 26 Митинской улице в Москве. Как уточняет РИА Новости, движение не затруднено.

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Госавтоинспекция Москвы сообщила подробности в своем Telegram-канале: женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с двухмесячным ребенком. Водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а водитель автомобиля "КамАЗ" - продолжил движение и совершил наезд на пешеходов.

"Женщину и 2-х месячную девочку госпитализировали, предварительно у мамы ребенка - перелом бедра, у малышки сотрясение головного мозга. На месте сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, что виновницей похожего ДТП стала несколько месяцев назад 18-летняя студентка Валерия Башкирова. Тогда произошла страшная трагедия. Эксперты давно говорят: подобные пешеходные переходы, где две полосы и нет светофоров, являются ловушками.

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