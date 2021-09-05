В Твери завели дело о массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака"

Тверская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки болельщиков "Зенита" и "Спартака", в которой участвовали более 60 человек и как минимум семеро пострадали.

- Фанаты "сине-голубых" приехали в Тверь, чтобы поддержать дублирующий состав "Зенита" в матче против местного клуба. Болельщики "Спартака" заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на "зенитовцев", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

Драка произошла на улице Советской. К приезду полицейских нарядов участники потасовки разбежались, один человек доставлен в больницу.

Матч ФК "Тверь" с "Зенитом-2" закончился со счетом 2:2.