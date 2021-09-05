В развитие трамвайного движения на Восточном вложат 33,3 млрд рублей

Для организации трамвайного движения на космодроме Восточный и в близлежащих населенных пунктах потребуется 33,3 миллиарда рублей. Из них 31,8 миллиарда уйдут на капитальные затраты, а 1,5 миллиарда будет потрачено на покупку подвижного состава. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на концепцию развития трамвайной инфраструктуры Амурской области.

Затраты планируют разделить между самим регионом Роскосмосом и "Газпромом". Проект может в итоге обойтись в меньшую сумму, сейчас прорабатываются варианты его удешевления.

Планируется, что трамвайное движение свяжет космодром с ЗАТО Циолковский, строящимся там аэропортом, городами Свободный и Шимановск, а также с Амурским ГПЗ. Транспортом смогут воспользоваться пять миллионов пассажиров в год.

Напомним, что планы развития трамвайного движения на Восточном были впервые озвучены в начале февраля прошлого года.