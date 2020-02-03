На космодроме Восточный появятся трамваи

На космодроме Восточный будет организовано трамвайное движение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода Романа Новикова.

По его словам, уже есть первоначальная "договоренность об организации движения". Перевозить людей по космодрому будут современные трамваи с 5-секционными низкопольными вагонами. Усть-Катавский завод будет проводить их техническое обслуживание.

Напомним, сейчас на космодроме Восточный работает один стартовый комплекс - под ракеты "Союз-2". Он введен в строй в 2016 году. Но уже активно готовится вторая стартовая площадка - под ракету-носитель "Ангара". Общая площадь космодрома - около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток - 18 км, а с юго-востока на северо-запад - 36 км. Город, где живут сотрудники Восточного, был переименован в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского. Здесь уже построено 7 новых жилых домов, современный детский сад и административное здание.

От Восточного до Москвы почти 8 тысяч километров. До Благовещенска - 180 км.