АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada Niva

К продаже обновленной Lada Niva Bronto приступил АвтоВАЗ. Внедорожник сделали на базе Niva Legend. Производитель утверждает, что автомобиль стал более комфортным, сохранив "бескомпромиссный характер и непревзойденную проходимость" за счет полного привода и клиренса 240 миллиметров. У внедорожника 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с.

Обновленную "Ниву" продают в двух комплектациях - Luxe и Prestige. У люксовой - металлические бамперы, удобные рейлинги, расширители колесных арок и мощные колеса. 15-дюймовые литые диски идут в комплекте со специальными шинами c активным грунтовым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

Prestige отличается особенностями экстерьера: оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

В интерьер Niva Bronto добавили обновленную панель приборов с климатической системой, более комфортные сиденья с подогревом, "ЭРА-ГЛОНАСС", а также улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. Обе модификации по желанию можно окрасить в цвет "Камуфляж". Оснастили их и усиленной задней осью, а также подвеской, системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Кстати, в августе АвтоВАЗ продал на российском рынке 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada и Niva - это на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года. Снижение продаж на заводе объясняют следствием мирового дефицита производства полупроводников. Напомним, предприятие несколько раз останавливало производство из-за нехватки комплектующих.

- АвтоВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время", - сообщил президент АвтоВАЗа Николя Мор.