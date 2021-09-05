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Рубрика: Общество

Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха

Текст: Ольга Игнатова
Самая теплая погода установилась на азиатской территории России.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Хотите тепла, садитесь на поезд или в самолет и отправляйтесь на Урал, в Сибирь или на Дальний Восток. Именно там еще можно застать лето", - советует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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По его словам, в Свердловской и Челябинской областях температура воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Даже на севере Урала днем 21-26 градусов, на юге округа -от 26 до 28 градусов.

А в густонаселенных регионах азиатской части страны - в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях - и того жарче - до 30 тепла. А в Алтайском крае до +32 градусов. "Это не бабье лето, а настоящее лето", - отмечает метеоролог.

Тепло и на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровском крае до +28 градусов. В Магаданской области +21, что тоже на 8 градусов выше нормы. В Забайкальском крае 21-26 градусов. И даже в Якутии 21-23 градуса.

В центре же европейской территории "досрочно" наступил октябрь. Холодная погода, установившаяся в центральных регионах, по норме соответствует второму осеннему месяцу. Потепление начнется не ранее 8 сентября, пояснил Вильфанд. Ветер поменяется на южный, ночи станут не такими промозглыми. А к следующим выходным воздух днем в Москве начнет прогреваться до 20-градусных отметок.

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