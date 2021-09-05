Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19

Эффективность яда бразильской гадюки в лечении людей от COVID-19 еще не доказана, несмотря на исследования ученых на обезьянах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
По словам вирусолога Александра Чепурнова, универсального средства от коронавируса не существует, а все препараты применяются комплексно. Сам по себе яд точно не будет работать, добавил он.
Ученые лишь обнаружили противовирусный эффект яда, однако область его применения пока выяснить удалось, пояснил Чепурнов.
С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, отметив, что эксперименты на обезьянах - это недостаточное доказательство эффективности яда гадюки.
"Физиология приматов и людей близка, но есть очень много нюансов. Обезьяны в принципе болеют иначе. Например, СПИД, который косит людей, обезьяны переносят нормально", - объяснила специалист.
Напомним, выводы об эффективности яда бразильской гадюки против коронавируса сделали исследователи Института химии Паулистанского регионального университета (UNESP). Они выявили антибактериальный эффект одного из пептидов, выделенных из яда жараракусу - змеи из семейства гадюковых. В лабораторных условиях он смог снизить способность вируса к размножению на 75 процентов.