В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО

Стремление президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к НАТО и теоретическая готовность США этот вопрос обсуждать остаются непосредственной угрозой для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе переговоров в Вашингтоне 1 сентября Владимир Зеленский и президент США Джо Байден уделили значительное внимание вопросу членства страны в НАТО. Официальный Киев рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции.

"Зеленский говорит: мы хотим, мы стремимся в НАТО. Американцы говорят: прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать. Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - пояснил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит в эфире телеканала "Россия-1".

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, можно ли считать результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом продолжением проекта превращения Украины в "анти-Россию".

"Очевидно, что да", - ответил Песков.

У него также спросили, что означают слова Путина в его статье об Украине, что РФ не допустит, чтобы исторические российские земли использовались против нее же.

"Ну, по крайней мере будет прикладывать усилия для того, чтобы это не происходило, - ответил Песков. - Но мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, эти силы сейчас сидят под домашним арестом".

По его оценке, в Киеве пока что доминирует "русофобский подход во всем и вся".