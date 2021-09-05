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05.09.2021 23:12
Рубрика: В мире

В РПЦ назвали протесты против Сербской церкви в Черногории искусственными

Текст: Елена Яковлева

Протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Черногории носят искусственный характер, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

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- Так называемые протесты в Черногории, попытка сорвать интронизацию законного черногорского митрополита на кафедре, где на протяжении столетий происходило настолование его предшественников, имеют очевидный искусственный характер, цитируют слова протоиерея РИА Новости.

Отец Игорь Якимчук считает, что беспорядки организованы президентом Джукановичем, чей авторитет падает из-за враждебного отношения к канонической церкви.

- Есть и зарубежные заказчики беспорядков , - уточнил церковный спикер.

Он особо отметил, что Русская православная церковь всегда была и остается на стороне канонической Сербской православной церкви и собирается всячески поддерживать ее на земле Черногории.

Напомним, что сегодня протестующие заблокировали въезд в старую столицу страны Цетине, где находится знаменитый Цетинский монастырь, являющийся резиденцией митрополии Черногории, но Сербский Патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий добрались до монастыря вертолетом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Правоохранители сообщили о восьми задержанных демонстрантах и 20 пострадавших полицейских.

После интронизации митрополит Иоанникий извинился за беспорядки и отметило, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе", и пообещал служить для братского примирения в Черногории.

Напомним, что прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих канонической Сербской православной церкви. Несколько месяцев в стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Джуканович вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, ослабляющие угрозы правам канонической Сербской православной церкви.

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