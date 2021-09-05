Верховный суд разъяснил, когда водитель может не сообщать никому об аварии, уехать с места происшествия и его при этом не привлекут к ответственности за оставление места ДТП.

Итак, некто Аксенов не справился с управлением, в результате чего его автомобиль получил незначительные повреждения. Убедившись, что он может ехать дальше, Аксенов уехал. Однако в этот же день на него возбудили административное дело по факту того, что он скрылся с места происшествия. Откуда сотрудники ГИБДД узнали про аварию, в материалах дела не поясняется. Согласно протоколу, в нарушение требований пункта 2.5 Правил дорожного движения Аксенов оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Мировой суд признал его виновным и лишил прав на один год. Районный, городской, а затем и Седьмой кассационный суды оставили это решение в силе. Но Верховный суд с этим не согласился.

Он напомнил, что согласно пункту 2.5. Правил дорожного движения, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Согласно пункту 2.6 водитель обязан дожидаться сотрудников ГИБДД на месте происшествия, если в ДТП пострадали люди. Если пострадавшего необходимо доставить в больницу, то водитель может это сделать, но потом вернуться на место происшествия. В этой аварии люди не пострадали.

Пункт 2.6.1 Правил гласит, что когда в ДТП вред причинен только имуществу, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место происшествия, если в соответствии с законодательством об ОСАГО оформление документов о ДТП может осуществляться без сотрудников полиции.

Исходя из этих положений, оставить место ДТП без вызова сотрудников полиции его участники могут лишь в случае причинения вреда только имуществу и возможности оформления аварии по Европротоколу.

Как видно из материалов дела и установлено судами нижестоящих инстанций, в результате этой аварии вред причинен только автомобилю самого Аксенова. Пострадавших в этом происшествии нет, имущественного вреда другим лицам не причинено.

Таким образом, при отсутствии иных участников дорожно-транспортного происшествия, пострадавших и с учетом причинения вреда только имуществу самого Аксенова императивная обязанность оставаться на месте происшествия и сообщать о случившемся в полицию у него отсутствовала, указал Верховный суд.

Оставить место ДТП без вызова сотрудников полиции его участники могут лишь в случае причинения вреда только имуществу

На этом основании ВС решил постановления нижестоящих судов отменить, а производство по делу прекратить за отсутствием события административного правонарушения.

Надо сказать, что это не первое такое решение Верховного суда. Практика отмены лишения прав из-за аварий, в которых никому не причинен ущерб, довольно обширна. Достаточно давно этой практике следуют и кассационные суды.

Так, недавно в обзоре своей судебной практики Первый кассационный суд привел дело одного водителя, которого нижестоящие суды лишили прав за то, что он якобы скрылся с места происшествия. Тогда водитель не справился с управлением, вылетел на встречную обочину, а затем и вовсе слетел в кювет. Машина остановилась,только врезавшись в дерево.

Убедившись, что никто не пострадал, кроме него самого, водитель отправился домой. Он собирался потом найти эвакуатор и вывезти машину. ГИБДД вызывать не стал, потому что, кроме него, никаких других участников ДТП не было. Однако проезжавшие мимо сотрудники ДПС увидели брошенную побитую машину и оформили протокол, указав в нем, что водитель не выполнил требований Правил дорожного движения в связи с ДТП. А именно, скрылся с места происшествия.

Тогда Первый кассационный суд разъяснил, что в соответствии с Законом "О безопасности дорожного движения" и Правилами дорожного движения "дорожно-транспортным происшествием признается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб".

Само по себе соприкосновение машин между собой без наступления последствий не может квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие

Но в материалах дела нет доказательств, подтверждающих, что в результате происшедшего наступили последствия, указанные в Правилах. А значит, выводы о виновности водителя не подтверждены доказательствами. Поэтому решения нижестоящих судов были отменены, а производство по делу прекращено в связи с недоказанностью нарушения.

То есть, если в происшествии пострадал только автомобиль неудачливого водителя и нет ущерба третьим лицам, то и дорожно-транспортного происшествия нет. Следовательно, водитель может, не дожидаясь ГИБДД, отправляться на все четыре стороны. Но если бы дерево, в которое врезалась машина, кому-нибудь принадлежало, то факт ДТП был бы. И его уже надо было бы оформлять по всем правилам, с выплатой возмещения ущерба тому, кому это дерево принадлежит.

Еще более интересное заключение сделал председатель суда Ненецкого автономного округа. В том деле даже фигурировал второй участник аварии. Само происшествие произошло на парковке. Некая гражданка Медведева выезжала с нее задним ходом. Когда она собралась уже уезжать, то услышала звуковой сигнал. К ней подошел мужчина и сказал, что она задела другую машину. Дама осмотрела обе машины, повреждений не увидела и уехала. Однако бдительный гражданин сообщил об инциденте в ГИБДД, а также хозяину задетой машины. В итоге в гости к Медведевой пожаловали сотрудники ГИБДД, а позже мировой суд лишил ее прав. Это решение поддержал районный и городской суды.

Дело дошло до председателя суда Ненецкого автономного округа. И он указал, что само по себе взаимодействие, соприкосновение машин между собой без наступления последствий не может квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие и на водителя не могут быть возложены обязанности, предусмотренные Правилами при ДТП.

В протоколе о нарушении никаких повреждений автомобилей не зафиксировано. Из справки о ДТП было видно, что повреждения на машинах есть. Но ни ГИБДД, ни мировым судьей время и механизм образования этих повреждений не выяснялся: образовались ли они в результате наезда или были на транспортных средствах до наезда. Медведева отрицает наличие повреждений на ее автомобиле. Владелец второй машины никаких материальных претензий не предъявлял.

Автотехническая экспертиза на предмет наличия соотносимых между собой повреждений машин не проводилась, что не позволяет сделать однозначный вывод об имевшем место дорожно-транспортном происшествии с участием этих машин. Собранных доказательств недостаточно для того, чтобы вменить Медведевой оставление места ДТП. А поэтому председатель суда Ненецкого автономного округа отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по делу в связи с недоказанностью.

В общем, чтобы обвинить водителя в том, что он скрылся с места ДТП, надо еще доказать, что дорожно-транспортное происшествие было. А для этого необходимо несколько условий. Либо в результате ДТП должны были пострадать люди, либо другим гражданам должен был быть причинен ущерб. Причем если ущерб причинен автомобилю, то необходимо также доказать, что он причинен именно в результате взаимодействия машины пострадавшего и обвиняемого. Интересно, что такой судебной практике более двух лет. Однако до сих пор некоторые судьи только на основании протокола, составленного не очень продвинутыми в юридических тонкостях сотрудниками ГИБДД, продолжают лишать прав водителей якобы за оставление места ДТП, которого по факту не было.

Между тем

Под колесами самокатов гибнет все больше людей

Количество ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев этого года возросло на 66 процентов, а число погибших в них выросло в четыре раза.

Всего на дорогах произошло почти 270 таких аварий, жертвами которых стали восемь человек, еще 275 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на запрос агентства.

Так, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми - с 21 до 38.

По данным МВД, в ДТП с электросамокатами в 2021 году погибли восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали 275, 39 из них дети. Число погибших увеличилось в четыре раза (с двух до восьми), а число пострадавших выросло почти на 70 процентов (с 164 до 275) по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Лидером по количеству ДТП с электросамокатами стал Санкт-Петербург, где зафиксировано 58 таких происшествий. На втором месте Москва с 55 ДТП. Далее идут Краснодарский край с 21 случаем, Татарстан с 12 и Подмосковье, где зафиксировано 11 таких происшествий.

Надо сказать, что эта статистика включает в себя только столкновения между машинами и электросамокатами. Если электросамокатчик наехал на пешехода и тот получил ранения или погиб, то ДТП это считаться не будет. Столкнулись два пешехода. В статистику МВД такие случаи не попадают.

В МВД напомнили, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается минтранс.

Минтранс уже вносил свои предложения по изменению правил дорожного движения, в которых учитывались бы и электросамокаты, а также прочие гироскутеры. Их предлагалось назвать средствами индивидуальной мобильности - СИМ - и разрешить им двигаться по тротуарам со скоростью 20 км/ч. Причем под эти СИМ предлагалось подвести в том числе роликовые коньки и скейтборды.

Однако этот проект получил отрицательный отзыв от Аналитического центра при правительстве.

Теперь минтранс подготовил новый проект и внес его снова на рассмотрение в Аналитический центр. В нем уже никаких роликов и скетбордов. Но при этом предлагается разрешить движение электросамокатов не тяжелее 35 кг по тротуарам со скоростью не более 25 км/ч. По всей видимости, ведомству, отвечающему за транспорт, пешеходов совсем не жалко. Представьте себе столкновение с ребенком 100 килограммового мужика на 35 килограммовом электросамокате на скорости 25 км/ч.

Совершенно непонятно, откуда взялся именно такой вес, если большинство подобной техники весит 15 кг. Почему вдруг скорость выросла с 20, что уже в четыре раза больше пешеходной, до 25 км/ч?

Но теперь у этих поправок возникла и еще одна сложность. Согласно постановлению правительства менять правила можно только целиком. Поэтому в своих поправках минтранс предлагает сделать исключение из этой нормы для правил дорожного движения. Но есть подозрения, что эксперты Аналитического центра на это не пойдут. А значит, поправки вновь получат отрицательное заключение.