Будут ли штрафовать водителей за установку дополнительных динамиков

Очередную пугающую водителей новость распространили СМИ. Якобы в следующем году для автомобилистов появятся новые штрафы. В том числе якобы за установку дополнительных динамиков в автомобиле, а также за установку на стекле того, что мешает обзору. Однако это не более, чем очередной фейк.

Некое уважаемое издание со ссылкой на минюст сообщило, что в следующем году для водителей будут введены новые штрафы. Минюст имел в виду новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. В нем по части штрафов для водителей мало что меняется. Предусмотрена ответственность за опасное вождение - штраф пять тысяч рублей. Также предусматривается ответственность за мойку машины там, где этого делать нельзя, а также наказание за хранение во дворах разукомплектованных машин. Нового в этом тоже ничего нет. Просто ту ответственность, которую предусматривало региональное законодательство, решено приподнять на федеральный уровень и сделать его единым по всей стране. Но по этим пунктам споры до сих пор идут жаркие. Причем возражают сами регионы.

Что касается того, что этот документ вступит в силу в следующем году, то шансы на это минимальны. Он пока еще не вышел из стен минюста. Потом его должно утвердить правительство и внести в Госдуму. Потом Госдума должна рассмотреть этот огромный и очень спорный документ. Дебаты по нему точно затянутся на год. Так что в следующем году его принятия ожидать не стоит. Да и вступит в силу он после того, как будет принят, не сразу.

Теперь о якобы штрафах за установку дополнительных динамиков. То же самое уважаемое издание смешало в одну кучу совершенно разные вещи. Ни новый, ни действующий КоАП сам по себе штраф за установку дополнительных динамиков или за установку чего-либо, ограничивающего обзорность с места водителя, не предусматривает. Но и действующий, и будущий КоАП предусматривает ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена - штраф 500 рублей. Эти неисправности и условия прописаны в соответствующем перечне - приложении к основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. Они утверждены тем же постановлением правительства, что и правила дорожного движения.

В нем прописан запрет на размещение на стекле того, что ограничивает обзорность. Так что наказать за это могут и сейчас. Никакого нового наказания пока не вводится.

Что же касается дополнительных колонок, то тут надо пояснить. Издание припомнило случай с воронежскими сотрудниками ГИБДД, которые привлекали к ответственности водителей за установку в машине музыкальных центров. Но тут надо иметь в виду, что речь идет о внесении изменений в конструкцию.

Если вы замените штатную магнитолу на более навороченную, но установите ее в штатное место, это не будет считаться изменением конструкции. Если вы установите дополнительные динамики в крышке багажника, багажной полке, в обшивке дверей, это тоже не будет изменением конструкции. Вы можете поставить саббуфер в багажник и усилитель. И за это вас не привлекут к ответственности, и доказывать безопасность конструкции вам не придется.

Но если для установки всего этого вы изменили схему питания автомобиля, если ради больших динамиков вы порезали усилители дверей автомобиля, вынули подушки безопасности, то это самое натуральное внесение изменений в конструкцию автомобиля. И чтобы проводить такие работы, надо получить на них разрешение, провести исследование, получить свидетельство о безопасности конструкции автомобиля и зарегистрировать автомобиль с этими изменениями. В противном случае сначала вы получите штраф с предписанием устранить эти изменения. А если этого не сделаете, то регистрация автомобиля будет аннулирована. И это действующее законодательство.

Да, также МВД планирует вернуть понятие запрет эксплуатации, которого сейчас нет. Для этого подготовлены поправки в закон о безопасности дорожного движения. В Госдуму они пока не внесены. Когда будут приняты - неизвестно. Но речь в них идет не о штрафе, а именно о мере пресечения - запрете эксплуатации. В том случае, если в конструкцию автомобиля незаконно внесены изменения или выявлены неисправности, при которых запрещена эксплуатация, то водитель не только получит штраф. На него оформят и запрет эксплуатации. Ему придется устранить неисправность и пройти внеочередной техосмотр. До этого момента его диагностическая карта будет аннулирована. А если он продолжит ездить на неисправном автомобиле, то у него задержат свидетельство о регистрации.

Когда эти поправки будут приняты - также никому неизвестно.