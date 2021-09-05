Водители рассказали, когда следует менять автомобиль

Эксперты выяснили, когда и почему российские автомобилисты меняют свои машины. Как оказалось, из-за дефицита на авторынке сейчас не самое подходящее для этого время.

Час икс настал

Эксперты "Авито Авто" выяснили, как часто российские автовладельцы меняют свои машины. Оказалось, что 31% россиян покупают новый автомобиль взамен старого раз в 4-5 лет, а еще 29% чуть реже - раз в 6-10 лет. И только 12% опрошенных отметили, что покупают новый автомобиль раз в 2-3 года.

Кроме того, оптимальный пробег, при котором, по мнению автомобилистов, пора расставаться с прежним автомобилем составляет 100-150 тыс. км - этот вариант ответа выбрали 23% респондентов. Еще 20% считают, что автомобиль пора менять по достижению пробега от 150 тыс. км до 200 тыс. км.

По словам директора по продажам "ТрансТехСервис" Марселя Хасанова, срок владения автомобилем в среднем по России увеличивается, как для массового, так и для премиального сегмента. Однако оптимального срока владения у автомобиля не бывает, так как существуют машины с большим возрастом, но маленьким пробегом - и наоборот. Главный показатель - техническое состояние автомобиля, которое зависит от регулярного обслуживания и осмотра.

"Перечень неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации автомобиля, зависит от стиля управления им, а также от уровня изначальной надежности и качества узлов и агрегатов. Например, трансмиссия Volkswagen Golf VII DSG вышла из строя после 153 тыс. км пробега, а Mercedes C180 Kompressor эксплуатируется более 12 лет без каких-либо серьезных поломок, при этом пробег его составил 500 тыс. км. Появление ржавчины, коррозии на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива - основные индикаторы изношенности автомобиля", - констатирует директор по развитию маркетинговых коммуникаций сети автосалонов Fresh Auto Светлана Гамзатова.

Как отмечается в исследовании "Авито Авто", молодые автовладельцы склонны менять автомобиль чаще, чем люди старшего возраста. Так, например, среди людей в возрасте 24-34 лет выше доля тех, кто считает, что пора менять автомобиль до 5 лет - 53%, а среди людей старше 55 лет доля выбравших такой вариант ответа составляет 32%. При этом в вопросе относительно пробега, при котором пора менять автомобиль, молодые люди в возрасте 24-34 лет выбиваются из общего тренда - почти 40% из них считают, что автомобиль требует замены при пробеге от 200 тыс. км.

"Желание быть в тренде, обладать современным автомобилем, подчеркивать свой статус - естественно для более молодой аудитории. На мой взгляд, это ведущий мотиватор к смене автомобиля, поэтому пробег отходит на второй план. Старшее поколение более консервативно, и надежность автомобиля для него приоритетнее, чем современный дизайн и новые технологии", - комментирует директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.

Смена приоритетов

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Также опрос показал, что среди основных причин для смены автомобиля у россиян - появление возможности купить новый взамен подержанного и приобрести транспортное средство более высокого класса. Эти варианты ответа выбрали по 23% респондентов соответственно. Каждый пятый участник опроса сказал, что решил сменить машину, потому что захотелось чего-то нового - других эмоций от автомобиля. Еще 15% указали, что предыдущий автомобиль сломался или был неисправен, а 10% намерены сменить имеющуюся машину на более экономичный в обслуживании вариант.

По мнению Юлии Овчинниковой, все аргументы в пользу смены автомобиля актуальны, а ведущий мотиватор обусловлен спецификой конкретной целевой аудитории. Лучшее время для покупки новой машины всегда то, в которое появилось возможность и желание это сделать. Нет экономических предпосылок для стабилизации роста цен на автомобили, ежегодно их стоимость меняется в большую сторону, и автомобиль, купленный сегодня, точно будет по стоимости выгоднее, чем такой же через год.

"В ситуации инфляционных и валютных рисков многие люди хотят сохранить свои деньги и вложить их в покупку авто, понимая, что лучше купить его сейчас. Спрос, как известно, рождает предложение, а повышенный спрос, в том числе на вторичном рынке, приводит к росту цен не только на новые, но и подержанные автомобили. Поэтому продать или обменять свою машину сейчас стало очень выгодно.

Происходит уникальная ситуация, когда люди, покупая новый автомобиль любого бренда в 2019 году, теперь могут сдать его в трейд-ин по той же цене или даже выше. Получается, что фактически водители эксплуатировали машину бесплатно, оплачивая только топливо и транспортный налог. Парадокс, ведь мы привыкли к тому, что автомобили со временем дешевеют. Именно сейчас, в период пиковой цены, мы можем рекомендовать продавать свое авто с пробегом и обменивать его, поскольку снижение цены маловероятно", - говорит Марсель Хасанов.

Между тем, последствия пандемии и валютные колебания сказались на планах по покупке или замене автомобиля у 51% россиян. Так, почти 40% опрошенных отметили, что отложили покупку, но чуть позже купят то, что планировали. Кроме того, 19% сказали, что купили более дешевый автомобиль, чем планировали, а 10%, напротив, выбрали более дорогую машину, чем рассматривали изначально. Еще 10% решили пока отказаться от обновления личного автомобиля.

Копить или купить?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Что касается бюджета на смену машины, то, по мнению опрошенных россиян, лучше всего покупать более дорогой автомобиль с незначительной доплатой к сумме от продажи старого - с этим согласны 41% респондентов.

Другой распространенной стратегией при решении поменять машину является сдача старого автомобиля по программе трейд-ин и покупка нового с небольшой доплатой - такой вариант отметили 23% респондентов. Еще 14% готовы существенно доплатить за новый автомобиль к сумме от продажи старого (например, взяв кредит, займ и пр.). Только 7% считают целесообразным покупать машину по такой же стоимости, а 5% выберут более экономичный вариант по цене чуть ниже предыдущего автомобиля.

"Если говорить о способах приобретения нового автомобиля, то стоит отталкиваться от финансового состояния будущего владельца. В случае, если есть сбережения, которые решено потратить на покупку транспортного средства, то оптимальный вариант - система трейд-ин.

Но у большинства россиян с учетом снижения реальных доходов такой возможности нет, поэтому растут объемы автокредитования. Не все автомобили можно продать настолько выгодно, чтобы приобрести новый за ту же стоимость, скорее всего, это будет более экономичный вариант. Он подходит тем автомобилистам, которые не могут остаться без транспорта, но по техническим или материальным обстоятельствам вынуждены продавать имеющееся авто", - констатирует Светлана Гамзатова.

В свою очередь, Юлия Овчинникова отмечает, что выбирать, в каком ценовом сегменте приобретать машину - в более высоком или низком, покупатель всегда должен исходя из своих финансовых возможностей, понимая, что более дорогой автомобиль влечет за собой и больше расходов на его эксплуатацию: страхование, сервисное обслуживание, топливо.