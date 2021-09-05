Забыли дома права: можно ли показать инспектору их фото или ксерокопию

Ситуация, когда вы сели за руль без водительских прав, как показывает практика, нередки. Что можно сделать и какое грозит наказание, если вас остановят сотрудники ГИБДД? Можно ли решить вопрос, показав скан, ксерокопию или фото удостоверения? Рассмотрим эти нюансы.

Прежде всего обозначим главный момент - езда за рулем без прав, равно как без свидетельства о регистрации транспортного средства и ОСАГО, является в нашей стране нарушением правил, за что предусмотрены санкции.

Самый мягкий и в то же время чаще всего встречающийся случай - это когда вы попросту забыли водительское удостоверение дома. Тогда сотрудники ГИБДД практически наверняка проверят наличие у вас прав по базе МВД России, равно как наличие действующей страховки ОСАГО, а также, кому принадлежит автомобиль, которым вы управляете, не находится ли он в розыске и не наложены ли на водителя какие-либо административные взыскания. Однако даже если никаких проблем не будет выявлено, вам как минимум вынесут предупреждение. Точнее говоря, сотрудник ГИБДД будет выбирать между двумя санкциями - устным замечанием или штрафом в 500 рублей, которые превратятся в 250 рублей, если вы оплатите штраф в течение 20 дней.

А если права не просто забыты

Понятно, что если выяснится что документ не забыт дома, а его попросту нет, то и санкции будут гораздо строже.

А именно - если прав никогда не было, а также если они повреждены (затерта фотография, невозможно прочитать шрифт) или просрочены, или в них фигурирует старая (другая) фамилия, во всех случаях вам придется уплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Такое же наказание ждет водителя, если в его удостоверении нет категории, позволяющей управлять данным транспортом.

Если же собственник автомобиля передаст его человеку без водительских прав, то сам заплатит штраф уже в 30 тысяч рублей. Кроме того, такой транспорт, вероятнее всего, будет задержан и эвакуирован на штрафстоянку, согласно статьям 27.12 и 27.13 КоАП РФ.

Если водитель сел за руль после лишения водительских прав, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, или 15 суток ареста, или обязательные работы на 100-200 часов. К тому же, когда срок лишения истечет, водителю, чтобы вернуть права, придется сдать теоретический экзамен.

Как уменьшить штраф за просроченные или недействительные права

Штраф за езду с просроченными или недействительными правами можно "уполовинить" точно так же, как штраф за езду без прав, которые вы забыли дома.

Иными словами, если инспектор оштрафовал вас на 5 тысяч рублей, то если внести деньги в течение 20 дней, то можно ограничиться 2,5 тысячами рублей.

Можно ли будет ездить без прав с введением в оборот их электронных копий

Процесс внедрения электронных документов, как известно, идет полным ходом. Согласно проекту, в течение года может появиться специальное приложение, содержащее QR-код, который автомобилист будет предоставлять инспекторам вместо прав и СТС. Однако, как уже неоднократно разъясняли представители МВД, такие электронные копии не отменят обязанности возить с собой оригиналы документов.

Иными словами, управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ (повторимся, это - водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и ОСАГО) будет оставаться незаконным даже с введением цифровых прав и СТС. Причем за отсутствие СТС, напомним, водителю грозит не только штраф, но и задержание машины.

Отметим между тем, что в Китае с 1 сентября текущего года вступают в силу электронные водительские удостоверения. Такие цифровые документы в Поднебесной уже получили более двух миллионов человек. Массовую выдачу электронных права в КНР планируется внедрить к 2022 году.

При этом цифровой документ, подтверждающий право на управление транспортным средством, уже имеет в Китае такую же юридическую силу, как и классическое водительское удостоверение, плюс защищен от подделок с помощью передовых технологий. Так что некоторые эксперты все же не исключают, что в конечном итоге мы возьмем на вооружение китайский опыт, и в долгосрочной перспективе электронные права все же станут альтернативой классическим.