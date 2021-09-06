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06.09.2021 18:57
Рубрика: Власть

Блокировать некоторые сайты могут разрешить МВД, ФСБ и Росгвардии

Текст: Иван Петров
Правоведы министерства внутренних дел России разработали проект изменений в постановление правительства РФ. Предлагается наделить представителей некоторых силовых ведомств и спецслужб полномочиями по блокировке сайтов. Речь идет только об интернет-страницах, на которых размещаются уроки (инструкции) по изготовлению взрывчатки и оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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"Проектом постановления правительства РФ предлагается наделить МВД, ФСБ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями (Роскомнадзор - прим. "РГ") по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации ... в информационную систему "Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", ... содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - говорится в пояснительной записке к проекту изменений в постановление правительства РФ.

Под "соответствующими видами информации", как уточняется, понимаются размещенные в интернете "данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия".

Критерии оценки материалов для возможной блокировки впоследствии будут разработаны в рамках межведомственного приказа.

Напомним, осенью 2019 года сообщалось, что МВД разработало законопроект, запрещающий распространение в интернете и в СМИ инструкций по изготовлению и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия в кустарных условиях.

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