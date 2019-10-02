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Рубрика: Общество

МВД предложило запретить публикацию в Сети инструкций по созданию оружия

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, запрещающий распространение в интернете и в средствах массовой информации различных инструкций по изготовлению и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия в кустарных условиях. Документ разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первую очередь правоведы полицейского ведомства предлагают поправить закон "О СМИ", добавив туда такой пункт "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей) и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия".

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Действующая редакция этого закона запрещает распространять в СМИ лишь инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об оружии там ничего не говорится.

Кроме этого изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они понадобятся для блокирования сайтов, содержащих инструкции по сборке и переделке оружия.

В пояснительной записке отмечается, что за последние несколько лет возросло число преступлений, предусмотренных статьей 223 Уголовного кодекса РФ "незаконное изготовление огнестрельного оружия". Так, в 2016 году зарегистрировано 4811 таких преступлений, в 2017 году - 5010 преступлений. За последнее время об обнаружении подпольных оружейных цехов не раз отчитывалась ФСБ.

Так, в конце мая сообщалось о пресечении сразу в пяти регионах страны деятельности подпольных оружейников, которые в кустарных мастерских переделывали травматическое оружие в боевое, а также восстанавливали нестреляющие стволы до боеспособного состояния.

В МВД пришли к выводу, что существенное количество подобных преступлений связано с незаконным изготовлением обрезов, а также переделкой сигнальных, газовых и травматических пистолетов под боевое огнестрельное оружие и внесением конструктивных изменений в массогабаритные макеты оружия.

Зачастую этому способствует простота получения информации о сборке и переделке оружия. В интернете стоит лишь забить в поисковик соответствующий запрос, как сразу выйдут ссылки на сотни сайтов с видеоинструкциями.

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"В интернете существует множество крупных ресурсов по оружейной тематике и отдельных сообществ в соцсетях, а на специализированных ресурсах продаются макеты, оружие ограниченного поражения и их отдельные части и механизмы, пригодные для доработки с целью создания образцов, способных к производству выстрела штатным либо кустарно изготовленным боеприпасом", - отмечают разработчики законопроекта.

Кроме того модели огнестрельного оружия размещаются на неспециализированных сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях. Кстати, отмечают в полиции, подавляющее большинство подобных предложений размещаются с целью обмана. Расчет на то, что потенциальные приобретатели оружия не станут обращаться в правоохранительные органы, потеряв деньги, так как сами действовали вне правового поля.

Общество СМИ и соцсети Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Законопроекты и комментарии
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