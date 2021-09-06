Бывший глава OMV призвал РФ и Германию создать "водородный альянс"

России и Германии следует создать "водородный альянс", чтобы обеспечить потребности европейского рынка в экологичном топливе, считает экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

По его мнению, в среднесрочной перспективе Европа будет заинтересована в поставках природного газа, чтобы обеспечить энергопереход, но далее потребность рынка в водороде будет все возрастать, и в связи с этим России и Германии стоит создать "водородный альянс".

"Я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами", - сказал Зеле.

Он отметил, что Россия способна обеспечить Европу и "зеленым" водородом, и возобновляемыми источниками энергии.

"По-прежнему Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в продукте, в данном случае в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить", - рассказал Зеле в беседе с ТАСС.

В стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2025 года Минэкономразвития говорится, что России, чтобы обогнать ЕС по снижению парниковых газов к 2050 году, нужно перестроить экономику, увеличить использование возобновляемых источников энергии, а также поглощение углерода лесами.