Бывший глава OMV призвал РФ и Германию создать "водородный альянс"

Новости

Минздрав предлагает увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний 09:40
Фестиваль мусульманского кино в Казани открылся фильмом о Чингизе Айтматове 08:55
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер 08:44
Экс-глава OMV Райнер Зеле дал прогноз по ценам на нефть 08:38
В Италии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 08:23
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после сорванного матча 08:17
Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия 07:54
Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири 07:53
На Дону возобновилось оказание плановой медицинской помощи 07:40
Синоптики: Москвичей ждет самый холодный день этой недели 07:03
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021" 06:35
Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света 05:23
Экономист Степанова предупредила о мировом финансовом кризисе 05:13
В Хабаровске открылась выставка рассекреченных военных документов 05:06
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах 04:44
В Гвинее мятежники объявили о введении комендантского часа 03:58
Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19 03:10
В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан 02:32
Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей 01:52
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни 01:19
Названы главные покупатели российских сладостей 01:00
Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии 00:44
Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов 00:08
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 00:06
Израиль возобновляет прием организованных групп туристов 05.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
06.09.2021 09:24
Рубрика: Экономика

Бывший глава OMV призвал РФ и Германию создать "водородный альянс"

Текст: Евгения Думанская

России и Германии следует создать "водородный альянс", чтобы обеспечить потребности европейского рынка в экологичном топливе, считает экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода

По его мнению, в среднесрочной перспективе Европа будет заинтересована в поставках природного газа, чтобы обеспечить энергопереход, но далее потребность рынка в водороде будет все возрастать, и в связи с этим России и Германии стоит создать "водородный альянс".

"Я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами", - сказал Зеле.

Он отметил, что Россия способна обеспечить Европу и "зеленым" водородом, и возобновляемыми источниками энергии.

"По-прежнему Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в продукте, в данном случае в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить", - рассказал Зеле в беседе с ТАСС.

В стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2025 года Минэкономразвития говорится, что России, чтобы обогнать ЕС по снижению парниковых газов к 2050 году, нужно перестроить экономику, увеличить использование возобновляемых источников энергии, а также поглощение углерода лесами.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021"
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии