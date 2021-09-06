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06.09.2021 12:54
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе преодолела очередную рекордную отметку

Текст: Евгения Думанская

В понедельник в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена на газ в Европе превысила 650 долларов за тысячу кубометров - она доходила до отметки в 654,1 доллара.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Торги на бирже идут в евро за Мвт·ч. Стоимость тысячи кубов газа с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах достигала 53,68 за Мвт·ч, то есть, 654,1 доллара по текущему курсу.

Позже рост цен замедлился, сейчас газ торгуется в районе 650 долларов за тысячу кубометров. На прошлой неделе была достигнута отметка в 600 долларов, а с начала месяца цены выросли примерно на 3%.

В "Газпроме" ранее сообщили о финальной стадии работ на первой нитке "Северного потока-2". На фоне новостей о скором запуске цены на газ в Европе снижались, но потом снова пошли вверх. В этом году по "Северному потоку-2" планируется поставить 5,6 миллиарда кубометров газа.

Экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода завершится уже в ближайшие дни.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа

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