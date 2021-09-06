Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершится в ближайшие дни. Об этом заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, сославшись на исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

"Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены", - цитирует ТАСС Зеле. Он также выразил уверенность, что первые поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся в этом году. Зеле добавил, что сроки начала поставок зависят от сертификации газопровода.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заверил, что ждать завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось недолго. В 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.