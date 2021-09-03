Миллер рассказал о скором завершении строительства "Северного потока-2"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на полях Восточного экономического форума заверил, что ждать завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось недолго.

"Очень недолго", - сказал Миллер, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

В 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

"Северный поток-2" - международный коммерческий проект, необходимый для энергобезопасности Европы. Он строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.