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06.09.2021 11:25
Рубрика: В мире

Цены на алюминий обновили максимумы 2008 года после переворота в Гвинее

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Цены на алюминий на мировых рынках обновили 2008 года после сообщения о военном перевороте в Гвинее, сообщает Reuters.

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Так, октябрьский контракт на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже подскочил на 3,2% до 21,98 тысячи юаней (3,4 тысячи долларов), обновив максимум с июля 2008 года. В свою очередь, трехмесячный фьючерс на алюминий на Лондонской бирже металлов поднимался до рекордной с мая 2011 года отметки в 2,77 тысячи долларов за тонну.

В воскресенье Jeune Afrique сообщило о попытке переворота в Гвинее. По данным издания, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства.

Позже лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей Конституции и закрытии границ.

При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.

Гвинея добывает около 23% мирового объема бокситов - сырья, для производства алюминия. Кроме того, страна обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами бокситов (около 20 млрд тонн).

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