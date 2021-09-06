Чем удивит Atom City на фестивале науки в Минске

Возможность вдоволь нагуляться по импровизированным улочкам комфортного, полного новых идей Atom City предлагает жителям белорусской столицы госкорпорация "Росатом". Для этого достаточно заглянуть на традиционный фестиваль науки, который проходит под эгидой Академии наук РБ. Калейдоскоп новейших открытий будет представлен 11 сентября в Ботаническом саду, информирует БЕЛТА.

Организаторы фестиваля заранее гарантируют, что знакомство с технологичной и яркой зоной города будущего, наполненного ароматом свежих идей и представлений, добавит желания жить и творить в таком мегаполисе.

Атомные технологии, отметил заместитель директора регионального центра "Росатома" Владимир Горн, давно и прочно вошли в жизнь современников. Без них, по его словам, "невозможно представить не только энергетику, но многие другие сферы".

В качестве примера он сослался на новейшие достижения медицины, подчеркнув, что основой качественной диагностики и борьбы со многими серьезными заболеваниями стала ядерная медицина. Кроме того, пояснил он, помощь специалистов атомной отрасли необходима в промышленности, сельском хозяйстве и многих других направлениях. "Скажем, чтобы увеличить сроки хранения таких важных продуктов, как пшеница и рис, их стерилизуют при помощи безопасных доз радиации. Облучают даже многие специи, которые можно найти в кухонном шкафу на кухне. Иначе их бы попросту невозможно было доставить и сохранить", - перечислил эксперт возможности новейших технологий.

В программе предстоящего фестиваля, сообщает агентство, любознательных гостей ожидают мастер-классы и научные шоу о природе вещей, лекции знаменитых ученых, квесты и конкурсы с обязательными в таких ситуациях призами. И всех их объединит одна идея - знакомство с современными научными достижениями и ролью мирного атома для развития экономики и всех наукоемких отраслей.

Следует добавить, что насыщенную программу праздника украсит и научно-инженерная лаборатория "Звуки стройки", подготовленная информационными центрами по атомной энергии при поддержке инжинирингового дивизиона "Росатома". Посетители площадки на время станут научными сотрудниками и смогут открыть загадки инженерного бюро, сложить голоса техно-дерева в звуковую дорожку аудио-впечатлений, провести эксперименты в музее науки Elemento под открытым небом, прокачать знания о науке, инжиниринге и атомных технологиях в интеллектуальных играх. Со знаменитым белорусским ученым-полярником Юрием Гигиняком можно будет обсудить один из самых острых вызовов современного мира - глобальное потепление.

А в "Колледже VR-сварщиков" гости фестиваля смогут попробовать себя в роли заядлого сварщика, выполнив виртуальный сварочный шов. Мобильная рабочая станция на базе высокоточного 3D-сканера, при помощи которой можно пробовать силы в этой уникальной работе, применяется, в частности, и при обучении сварщиков-профессионалов, которые трудятся на АЭС в Островце.