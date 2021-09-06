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Рубрика: Экономика

Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия

Текст: Евгения Думанская

Попытка государственного переворота, которая сейчас происходит в Гвинее, может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Он отметил в Telegram, что 20% мирового производства использует бокситы из Гвинеи. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация", - пишет Дерипаска.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В воскресенье СМИ сообщили о выстрелах близ резиденции президента Гвинеи Альфы Конде. Сообщалось, что попытку захвата власти совершили представители элитного подразделения спецназа. Позже лидер мятежников заявил об аресте президента, роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ, а в администрации Конде сказали, что атака на резиденцию была успешно отражена.

В понедельник мятежники собираются организовать встречу с министрами и руководителями учреждений, а также сменить глав местных администраций на военных.

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