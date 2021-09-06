Экс-глава OMV Райнер Зеле дал прогноз по ценам на нефть

В ближайшее время цены на нефть стабилизируются в районе 70 долларов за баррель, считает бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

По мнению Зеле, дальнейшее развитие будет определяться спросом, а более ясными перспективы станут после снятия всех введенных из-за пандемии ограничений.

"Что же касается среднесрочной и долгосрочной перспективы, я думаю, что цену на нефть будет определять предложение, потому что мало инвестируется в развитие добычи нефти", - сказал он в интервью ТАСС.

Зеле добавил, что регуляторная роль ОПЕК+ на рынке будет только возрастать, а объемы добычи получат еще большее значение. Разработка новых месторождений не слишком привлекательна для инвесторов, что приведет к росту долей национальных компаний в общей добыче.

На прошлой неделе мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания посоветовал странам организации придерживаться принятого ранее плана по постепенному увеличению добычи нефти. Как рассказал вице-премьер Александр Новак, Россия уже к маю выйдет на докризисный уровень добычи.