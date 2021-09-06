ГИБДД Москвы разъяснила, как работает скрытый надзор за дорожным движением

За два месяца столичная Госавтоинспекция выявила при помощи скрытого патрулирования более 4 тысяч административных правонарушений. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков в эфире "Авторадио".

Инспектор в машине без спецокраски может быть как в форме, так и в гражданской одежде. Фото: РИА Новости

"За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тысяч административных правонарушений, из них более 120 - факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев - движение по встречной полосе, более 1500 автомобилей с тонировкой, 620 - управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", - сообщил Александр Быков. По его словам, практика скрытых патрулей вынуждает водителей понимать, что они находятся под постоянным контролем и Правила дорожного движения необходимо соблюдать во всех случаях, даже если рядом нет инспекторов ГИБДД в форме.

Напомним, что при скрытом контроле за дорожным движением сотрудники передвигаются на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. Они могут находиться в этом автомобиле даже в гражданской одежде. В процессе движения они фиксируют нарушения Правил дорожного движения и передают информацию другим сотрудникам - стационарным нарядам, пешим постам, тем, кто несет службу на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой и, конечно же, в форме. Именно эти сотрудники в форме и на машинах с полицейской раскраской уже осуществляют остановку нарушителя и оформляют нарушение правил.

Как уточнили в Госавтоинспекции, сотрудники, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно проводить необходимые административные действия, предусмотренные законодательством. Эти нормы основаны на требованиях Закона "О полиции", согласно которому сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обязан в случае выявления административного правонарушения принять меры по его предотвращению или пресечению. Ранее в МВД поясняли, что в ходе скрытого патрулирования могут фиксироваться - выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правила пользования телефоном водителем транспортного средства.

Напомним, такое патрулирование осуществляется уже несколько лет. Интерес к нему проявился после того, как был выложен для общественного обсуждения Порядок надзора за соблюдением Правил дорожного движения. Он должен заменить собой действующий административный регламент. В принципе ничего нового в этом порядке нет. Все то же самое, что было прописано и в регламенте. Но есть одно важное уточнение: сотрудник, осуществляющий скрытое патрулирование, должен передвигаться именно на патрульном автомобиле без спецокраски. То есть использовать для этого личные машины им запрещено.

Скрытый надзор осуществляется на патрульном автомобиле без спецокраски. Личные машины использовать запрещено

Много вопросов вызывает доказательство совершения нарушения, когда оно выявлено скрытым патрулем. С нетрезвыми водителями все просто. А выезд на встречку или проезд на красный свет? В МВД считают, что рапорта сотрудника в качестве доказательства достаточно.