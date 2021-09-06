Голикова: В ряде регионов рынок труда не вернулся на допандемический уровень

В некоторых российских регионах рынок труда еще не вернулся к допандемическим показателям, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской неделе охраны труда.

Она сообщила, что в июле в среднем по стране удалось добиться допандемических показателей по уровню безработицы, и это стало возможно благодаря усилиям всех участников процесса, включая работодателей.

"Понятно, что пока это среднероссийские показатели, еще в ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем это работу продолжать", - передает слова вице-премьера ТАСС.

Также она рассказала, что во время пандемии коронавируса в прошлом году на "удаленке" работали почти 11% от всех трудящихся в стране.

По данным Росстата на 1 сентября, уровень безработицы в июле опустился до отметки 4,5%. Это самый низкий показатель за последние два года, и он близок к абсолютному рекорду июля 2019 года, когда безработных было 4,3%.