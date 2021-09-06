Инфекционист оценил риск распространения опасного штамма "мю"

Предпосылок к вытеснению штамма "дельта" новым вариантом коронавируса "мю" пока нет, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что штамм "мю", который обнаружили в Колумбии в начале 2021 года, возможно, может обходить некоторые антитела - у него имеются мутации, указывающие на такую способность.

Тимаков отметил, что "мю" не входит в перечень штаммов, которые по мнению ВОЗ вызывают беспокойство, и сейчас нет предпосылок к тому, чтобы он вытеснил доминирующий вариант "дельта". По мнению специалиста, если "мю" и вызовет вспышку, то она, скорее всего, будет локальной.

"Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", - пояснил Тимаков в беседе с РИА Новости.

Сейчас, по данным ВОЗ, на большинстве территорий доминирующим является штамм "дельта". Как сообщалось, он распространяется быстрее, чем исходный вариант "альфа", а также способен вызывать стремительное развитие заболевания.