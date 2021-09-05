В США рассказали о штамме COVID, способном обходить защиту антител

Штамм коронавируса "мю" может обходить защиту антител. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CBS.

"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", - сказал он.

Специалист отметил, что сейчас "мю"-штамм не представляет особой опасности, поскольку в США доминирует другая мутация - штамм "дельта".

Напомним, штамм "мю" был впервые обнаружен в Колумбии в начале 2021 года. Всемирная организация здравоохранения внесла его в список мутаций, вызывающий интерес. Случаи заражения этим штаммом были зафиксированы в некоторых странах Южной Америки и Европы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус стал изменчивее, чем год назад, но прогнозировать его дальнейшие мутации невозможно. По ее словам, прививка с очень высокой долей вероятностью защищает от всех известных штаммов.