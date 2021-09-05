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05.09.2021 14:21
Рубрика: Общество

Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса

Текст: Евгения Думанская
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

Прививка от коронавируса с высокой вероятностью защищает от коронавируса, поэтому необходимо иммунизироваться, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP
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В эфире телеканала "Россия-1" она отметила, что штаммов COVID-19 может быть "бесконечное множество", и главное - иметь защиту от них. "А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - говорит Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что коронавирус стал изменчивее, чем год назад, но прогнозировать его дальнейшие мутации невозможно. Лекарств от коронавируса не существует, но есть ряд вакцин - в России можно бесплатно поставить прививку в любом регионе одним из зарегистрированных препаратов.

С начала пандемии количество случаев заражения в России превысило семь миллионов, а в мире заболели уже более 220 миллионов человек, из которых 4,5 миллиона не смогли справиться с инфекцией.

Иммунолог Арег Тотолян рассказал, что коронавирус, вероятно, станет сезонной, а не круглогодичной инфекцией, когда показатель коллективного иммунитета превысит 80%.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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