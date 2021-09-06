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06.09.2021 05:23
Рубрика: ПДД

Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Все новые составы административных правонарушений Правил дорожного движения устанавливают на основании фиксации в автоматическом режиме без непосредственного участия инспектора ГИБДД. Наказание за езду без ходовых огней и ближнего света, возможно, скоро также будут назначать автоматически - с помощью камер фото- и видеофиксации.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Почему многие водители стали ездить без ближнего света фар

Такое мнение высказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов в беседе с агентством "Прайм". Юрист напомнил, что за езду без ходовых огней и ближнего света предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей. При фото-или видео фиксации нарушения предупреждение, как административное наказание невозможно, поэтому водителю придет именно штраф.

Для выявления таких нарушений не потребуется установка новых камер - достаточно будет настроить существующие, отметил Миронов. Он добавил, что подобные изменения происходят в каждом субъекте России самостоятельно, поэтому вполне возможно, что проезд под камерой без включенного света фар в одном регионе останется без штрафа, но подобные действия в другом регионе могут повлечь за собой наказание.

Эксперт призвал автомобилистов быть внимательными к выполнению требований ПДД на всей территории России.