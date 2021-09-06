Как военный путч в Гвинее скажется на рынке алюминия

Так, октябрьский контракт на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже подскочил на 3,2% до 21,98 тысячи юаней (3,4 тысячи долларов), обновив максимум с июля 2008 года. Трехмесячный фьючерс на алюминий на Лондонской бирже металлов поднимался до рекордной с мая 2011 года отметки в 2,77 тысячи долларов за тонну.

В воскресенье стало известно о попытке переворота в Гвинее. По данным Jeune Afrique, путч организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства. Позже лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства. Также он объявил об отмене конституции. Президент Альфа Конде арестован.

Старший партнер группы "Деловой профиль" Армен Даниелян отмечает, что Гвинея обладает самыми большими в мире запасами бокситов - 40 млрд тонн.

"Выпуская около 88 млн тонн бокситной руды в год, Гвинея входит в тройку стран-лидеров, уступая лишь Австралии. При этом более половины алюминиевого сырья (55%) из Гвинеи закупают китайские производители алюминия. Другим крупным покупателем бокситов является Австралия, на долю которой приходится около 31% всего экспорта из Гвинеи, в то время как другие страны, в том числе Россия, потребляют не более 14%", - пояснил он.

30 процентов - потребности UC Rusal в сырье покрывает экспорт бокситов из Гвинеи

По его мнению, политические риски могут заставить крупнейших потребителей бокситов покрывать дефицит за счет имеющихся запасов. "Но Гвинея очень бедная страна, а экспорт бокситов формирует существенную долю ее доходов. "Маловероятно, что новое правительство позволит разрушить отрасль добычи и сможет отказаться от экспорта алюминиевого сырья", - уверен эксперт.

Другие эксперты также считают, что делать окончательные выводы о влиянии ситуации в Гвинее на рынок алюминия пока рано.

"Намерения новой власти не в полной мере ясны. Пока можно лишь сказать, что риски перебоев с поставками бокситов из этой страны ощутимо выросли. С учетом роли, которую играет Гвинея на рынке бокситов, сложности с сырьем для производства алюминия могут быть существенными", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

С ним согласен и старший аналитик по металлургическому сектору "АТОН" Андрей Лобазов.

"Сегодня цены на алюминий продолжили свой рост, но в нем присутствует существенная спекулятивная составляющая - металл торгуется на бирже, и трейдеры уже заранее закладывают в его стоимость возможные перебои с поставками. Пока что на глобальный баланс спроса и предложения сегодняшние новости никак не повлияли, но все будет зависеть от того, как будет дальше развиваться ситуация", - считает эксперт.

По словам Игоря Галактионова, с наиболее серьезными проблемами могут столкнуться транспортная отрасль (в том числе авиационная) и строительство, которые формируют более половины спроса на алюминий.

"Также алюминий широко востребован в альтернативной энергетике, поэтому дефицит металла может негативно повлиять на планы компаний и государств по интенсивному энергопереходу", - добавил аналитик.

В Алюминиевой Ассоциации (объединяет крупнейших игроков отрасли в России) отметили, что ситуация в Гвинее несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой промышленности.

"Военный переворот всегда приводит к нестабильности и долгосрочным рискам остановки производства или вывоза сырья из Гвинеи. Быстро найти замену такому объему бокситов в глобальном масштабе невозможно", - заявили в ассоциации.

Отдельное беспокойство вызывает судьба россиян, которые находятся в Гвинее. В стране работает несколько предприятий, которые контролирует российская UC Rusal - Компания бокситов Киндии (КБК), боксито-глиноземный комплекс Friguia и Компания бокситов Диан-Диан (COBAD) с крупнейшим в мире месторождением бокситов. Доля Гвинеи в поставках сырья для UC Rusal достигает 30%.

В Гвинее расположены представительства и других компаний, подконтрольных российскому бизнесу. Так, например, золотодобывающая Nordgold (основные владельцы - Алексей Мордашов и его сыновья) с 2010 года владеет рудником Лефа. В августе 2021 года компания начала разработку второго месторождения - "Дигуили" (расположен в 35 километрах от фабрики Лефы).

Алюминий широко используется в альтернативной энергетике, поэтому дефицит металла может негативно повлиять на планы компаний и целых стран по энергопереходу

"Политическая ситуация в Гвинее не влияет на Nordgold, и наш золотодобывающий рудник Лефа продолжает работать в обычном режиме. Безопасность наших сотрудников остается безусловным приоритетом, и мы внимательно следим за ситуацией", - заявили ТАСС в пресс-службе Nordgold.

В российском МИД заявили, что данных о пострадавших россиян в Гвинее нет. Несмотря на это, внешнеполитическое ведомство рекомендовало отказаться от поездок в страну.