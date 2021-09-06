МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики

Россия выступает против любых попыток неконституционной смены власти. В связи с этим Москва призывает группу военных, совершивших вооруженный переворот в Гвинейской республике, освободить президента страны Альфу Конде, а все стороны воздержаться от насилия и начать переговоры.

Как отметили на Смоленской площади, российская сторона с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в Гвинее, где власть захватила группа военных, а президент был арестован после штурма его резиденции. "В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности", - заявили в МИД РФ.

"Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным отечественных дипломатов, россиян нет среди пострадавших в результате переворота в Гвинее. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну.