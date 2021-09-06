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06.09.2021 16:34
Рубрика: Власть

Лавров: Россия примет только инклюзивное правительство Афганистана

Текст: Юрий Когалов
Россия готова принять участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества", - отметил глава МИД, добавив, что речь идет как о талибах, так и других этнических группах, включая узбеков, хазарейцев, таджиков. По словам Лаврова, только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход к новой жизни, и Россия призывает афганских соседей сделать процесс формирования кабмина всеобъемлющим. "И талибы, которые пришли сейчас к власти, продекларировали, что они будут именно такое правительство формировать. Мы их к этому всячески поощряем. Надеюсь, что так оно и будет", - заявил министр.

Фото: AFP
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Как отметил Лавров, в этом случае представители РФ с удовольствием примут участие в церемонии объявления состава правительства вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию Афганистане.

Как ранее стало известно, движение "Талибан" (запрещено в РФ) пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на официальную церемонию представления нового правительства страны.

После объявления США о намерении завершить миссию и вывести свои войска из Афганистана талибы развернули наступление и к 15 августа взяли под свой контроль всю территорию страны. Президент Аршаф Гани бежал за границу. Несогласные с приходом талибов к власти организовали сопротивление в провинции Панджшер. По утверждению представителя "Талибана" в настоящее время сопротивление сломлено, однако его лидеры по-прежнему призывают афганцев к восстанию против талибов.

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