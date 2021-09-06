Лавров: Россия примет только инклюзивное правительство Афганистана

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества", - отметил глава МИД, добавив, что речь идет как о талибах, так и других этнических группах, включая узбеков, хазарейцев, таджиков. По словам Лаврова, только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход к новой жизни, и Россия призывает афганских соседей сделать процесс формирования кабмина всеобъемлющим. "И талибы, которые пришли сейчас к власти, продекларировали, что они будут именно такое правительство формировать. Мы их к этому всячески поощряем. Надеюсь, что так оно и будет", - заявил министр.

Как отметил Лавров, в этом случае представители РФ с удовольствием примут участие в церемонии объявления состава правительства вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию Афганистане.

Как ранее стало известно, движение "Талибан" (запрещено в РФ) пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на официальную церемонию представления нового правительства страны.

После объявления США о намерении завершить миссию и вывести свои войска из Афганистана талибы развернули наступление и к 15 августа взяли под свой контроль всю территорию страны. Президент Аршаф Гани бежал за границу. Несогласные с приходом талибов к власти организовали сопротивление в провинции Панджшер. По утверждению представителя "Талибана" в настоящее время сопротивление сломлено, однако его лидеры по-прежнему призывают афганцев к восстанию против талибов.