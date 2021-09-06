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06.09.2021 15:01
Рубрика: Экономика

Лавров: "Северный поток - 2" заработает через несколько дней

Текст: Юрий Когалов
Газопровод "Северный поток-2" начнет работать в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - сообщил глава МИД.

Миллер рассказал о скором завершении строительства "Северного потока-2"

Ранее сегодня министр обратил внимание, что США по-прежнему настроены против этого проекта, несмотря на то что, Вашингтон понимает, что остановить строительство уже невозможно. "Но если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - отметил Лавров.

О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле. По его данным, на этой неделе работу будут закончены. А вот сроки начала поставок он назвать не смог, отметив, что все зависит от сертификации газопровода. Впрочем, он выразил уверенность, что это произойдет уже в этом году.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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