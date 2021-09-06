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06.09.2021 20:42
Рубрика: В мире

Макрон о смерти Бельмондо: Он был национальным достоянием

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Еще в начале лета в некоторых местных изданиях появлялись намеки на то, что Жан-Поль Бельмондо чувствует себя неважно, реже выходит на прогулки в Булонский лес, что на западе Парижа. И, тем не менее, депеша информагентства AFP о его смерти на 89-ом году жизни стала для всех французов настоящим шоком.

Наверное, во Франции не было такого актера, который вызывал бы такое всеобщее восхищение, как Бельмондо. И не только потому, что блистательно сыграл в сотне знаковых лент, среди которых "На последнем дыхании", "Человек из Рио", "Путь баловня судьбы", "Великолепный"…

Его невероятное обаяние, юмор, удаль, с которой он, атлет и спортсмен в молодые годы, выполнял всегда самостоятельно каскадерские трюки, принесли ему славу, зрительскую любовь как у себя на родине, так и во всем мире. И, конечно, неиссякаемый оптимизм.

Ведь ровно 20 лет тому назад с Жан-Полем приключилась беда. Отдыхая летом на Корсике, у него случился сильнейший инсульт. Отнялась речь, была парализована правая часть тела. Казалось, что сбудутся худшие прогнозы. Однако благодаря недюжинной силе воли Жан-Полю удалось справиться с недугом, хотя на это ушло несколько мучительных лет. У него практически полностью восстановилась речь, но прежняя легкость в движениях осталась в прошлом, плохо слушалась одна рука.

И, тем не менее, в 2008 году "Бебель", как любовно называли актера соотечественники, вернулся на съемочную площадку и сыграл главную роль в фильме режиссера и коллеги по профессии Франсиса Юстера "Человек и его собака". Та лента стала для него мощной терапией. Как поведал Жан-Поль, "когда включалась камера, то создавалось впечатление, что меня пронизывают живительные лучи, и возвращается молодость. Почти возвращается…" А Юстер сознался, что в Бельмондо открылось "огромное драматическое дарование", и он поднялся на высоты, что оставались "незанятыми после ухода Жана Габена и Лино Вентуры".

Фото: JOEL SAGET / AFP
Бельмондо: Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь

Хотя в 2015 году Жан-Поль и заявил о том, что подводит черту по актерской карьерой, он принял участие в полуторачасовой ленте "Бельмондо о Бельмондо", где вместе со своим сыном Полем, в прошлом автогонщиком "Формулы 1" в форме "роуд-муви" посетил места, где происходили съемки картин, принесших "звезде" признание и славу. Лазурный берег, Италия, Бразилия, где развертывались события эпохального триллера "Человек из Рио", на просмотре которого, как сознался американский режиссер Спилберг, у него возник образ Индианы Джонса.

Да и позже Бельмондо серьезно подумывал о возвращении в кино. Не так давно, пару лет назад ему предложили сыграть в фильме, сценарий которого был специально написан для него. По сюжету каскадера в летах из дома для престарелых похищают двое его сыновей. Все вместе отправляются на Лазурный берег, а после в Италию, где проживает возлюбленная каскадера, с которой был близок многие десятилетия назад. Тогда он заявил журналистам, что "у меня определенно есть желание снова оказаться перед кинокамерой; эта страсть никогда меня не покидала". Но переговоры затянулись….

В там же интервью Жан-Поль Бельмондо сказал, что прожил счастливую жизнь, а если о чем и вспоминает с грустью, то об ушедших друзьях - актерах Жане Рошфоре, Филиппе Нуаре и некоторых других. "Такова жизнь, и я надеюсь, что увижусь с ними там на небесах".

И вот этот момент настал…

Между тем

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера. "Он навсегда останется "Великолепным". Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Веселым, с заразительным смехом. Обладал бойким слогом, ловким телом. Потрясающий герой и так хорошо всем знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы видели самих себя", написал хозяин Елисейского дворца в Twitter.

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