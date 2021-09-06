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06.09.2021 19:40
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин: Кабмин продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Второй пакет мер для развития российской IT-отрасли должен быть не менее эффективным, чем первый, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ находится в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами, сообщил глава минцифры Максут Шадаев. Важно, что к проработке привлекли экспертов отрасли. "В таких вопросах обязательно нужно слышать мнение компаний, для которых и создаются меры поддержки", - подчеркнул глава кабмина.
Михаил Мишустин: Очень важно, что к проработке второго пакета привлекли экспертов отрасли. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Очень важно, что к проработке второго пакета привлекли экспертов отрасли. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Очень важно, что к проработке второго пакета привлекли экспертов отрасли. Фото: РИА Новости

В прошлом году правительство задействовало ряд стимулов для развития отечественного IT-сектора. Компаниям снизили страховые взносы, уменьшили ставку налога на прибыль, освободили от НДС операции по реализации прав на использование программных продуктов, включенных в реестр российского программного обеспечения (ПО). "Все это позволило создать в нашей стране комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыло дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов", - заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: iStock
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Меры из первого пакета поддержки отрасли уже дали результаты. "С момента утверждения новых льгот количество аккредитованных российских IT-компаний выросло почти на три тысячи. Число программных продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, увеличилось примерно на 4,5 тысячи, - сказал Мишустин. - Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора".

Второй набор стимулов практически готов, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. "Минцифры подготовило план мероприятий, которые в первую очередь направлены на масштабное внедрение российских IT-решений в социальную сферу и экономику", - рассказал Максут Шадаев.

До конца следующего года все массовые госуслуги должны предоставляться без необходимости очного обращения в органы власти, максимально оперативно и иногда в проактивном режиме там, где это возможно, заявил министр. "Важно здесь, что называется, хватку не ослаблять и все намеченные планы по цифровизации госуслуг реализовать", - считает министр.

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В сфере образования в этом году завершается проект по обеспечению школ скоростным доступом к интернету. "Поэтому в ближайшее время особое внимание нам необходимо уделять созданию сетей Wi-Fi в школах, чтобы интернетом можно было пользоваться в каждом учебном классе", - отметил глава минцифры. Продолжится оснащение классов современным отечественным цифровым мультимедийным оборудованием, для того чтобы можно было демонстрировать электронный образовательный контент.

- Школьники старших классов уже со следующего года получат возможность углубленного изучения современных языков программирования бесплатно в течение двух лет либо онлайн, либо в специализированных центрах подготовки и обучения, - заявил Шадаев. - А студенты вузов в рамках получения своей основной профессии смогут осваивать дополнительно не только цифровые навыки, но и цифровые специальности в дополнение к основной.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В здравоохранении самое серьезное внимание будут уделять развитию цифровых сервисов. Уже в самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным врачебным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. "А для организации постоянного наблюдения за здоровьем хронических больных планируется широкое внедрение телемедицинских сервисов, технологий, в том числе отечественных цифровых медицинских датчиков мониторинга здоровья", - добавил Максут Шадаев.

На совещании Михаил Мишустин попросил вице-премьера Юрия Борисова доложить о выполнении задачи по обновлению парков школьных автобусов и машин "скорой помощи". В 2022-2024 годах правительство будет ежегодно направлять на их закупку десять и шесть миллиардов рублей соответственно, заявил премьер. "Всего по поручению президента в ближайшие четыре года в регионы должно поступить не менее 16 тысяч автобусов и пяти тысяч "скорых", - напомнил он. "Поручение президента выполняется безусловно и в полном объеме", - заверил Борисов.

Между тем

Выплаты в строю

Вчера начались единовременные выплаты, назначенные главой государства военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. "Их размер для всех одинаковый. Это 15 тысяч рублей. Как подчеркнул президент, независимо от званий и должностей", - напомнил Михаил Мишустин.

- Наши военные достойно выполняют свою работу - защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки, - считает председатель правительства.

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