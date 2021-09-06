Мишустин назвал дату начала президентских выплат военным

"Их размер для всех одинаковый. Это 15 тысяч рублей. Как подчеркнул президент, независимо от званий и должностей", - напомнил он на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам премьера, правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу главы государства, заявленную на съезде партии "Единая Россия".

"Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", - обратился Мишустин к чиновникам.

"Наши военные достойно выполняют свою работу - защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", - считает председатель правительства.