Власть
06.09.2021 22:05

Мишустин обсудил с премьер-министром Беларуси двустороннее сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с коллегой из Беларуси Романом Головченко, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества,

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что особое внимание в разговоре было уделено "задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии".

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