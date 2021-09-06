Мишустин обсудил с премьер-министром Беларуси двустороннее сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с коллегой из Беларуси Романом Головченко, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества,

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что особое внимание в разговоре было уделено "задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии".